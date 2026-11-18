В Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. По итогам встречи партнеры анонсировали масштабные пакеты военной помощи — от систем ПВО, истребителей и ракет до инвестиций в украинские беспилотники и оборонно-промышленный комплекс.

Детали договоренностей и взносов стран-партнеров обнародовало Министерство обороны Украины.

Какую помощь получит Украина по итогам Рамштайна

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что каждое принятое на встрече решение имеет практическое значение для обороны и устойчивости государства.

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— Этой зимой наш приоритет — это защита неба. Россия продолжает свой воздушный террор. Поэтому для нас важно, что в рамках пакетов поддержки объявлены взносы по усилению ПВО, — отметил Хмара.

По данным Минобороны, Германия подтвердила ранее объявленный пакет на €1 млрд с фокусом на ПВО (системы IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграция ракет IRIS-T в системы NASAMS, 20-мм боеприпасы для F-16), а также направляет на поддержку Украины деньги, полученные в качестве возмещения от Европейского фонда мира.

Также Германия объявила о новом взносе в программу PURL на $300 млн, обеспечит поставки дальнобойных снарядов, средств РЭБ, морских дронов, ракет калибра 70 мм, а также закупку дронов класса middle-strike и deep-strike совместного производства.

Бельгия передаст 10 истребителей F-16 для Украины до конца 2026 года. Общая поддержка от страны в 2026 году достигнет €1,1 млрд, включая €100 млн на PURL, а на 2027 год Брюссель планирует направить еще €1 млрд на военные нужды Украины. Также запланирована передача ракет ПВО, 70-мм боеприпасов и 20-мм боеприпасов для F-16.

Дания подтвердила пакет, в который вошли 200 млн евро на критически важные средства ПВО, выделила новый оборонный пакет стоимостью 645 млн евро на закупку ударных беспилотников (в частности украинского производства), боеприпасов для F-16, украинских дронов-перехватчиков и реализацию инициативы PURL, а также реинвестирует в поддержку Украины возмещение от Европейского фонда мира.

Общий пакет поддержки от Норвегии составляет около $800 млн, из которых $150 млн пойдут на ПВО (в частности ПЗРК), $300 млн — на PURL, $300 млн — на закупку украинских дронов для Сил обороны.

Отдельно Осло направит до €11 млн на средства противодействия реактивным беспилотникам Shahed.

Нидерланды выделяют зимний пакет на €500 млн, а также делают взносы в PURL и инициативу Линия дронов.

Франция передаст антибаллистическую радиолокационную станцию ​​GF300 Thales. До конца 2026 года запланирована передача двух истребителей Mirage 2000-5F, авиабомб AASM Hammer 250 (за деньги Норвегии и Германии), а также 30-мм боеприпасов Mirage и другого авиационного обеспечения благодаря кредиту ЕС.

Испания выделит дополнительный пакет более чем на €400 млн, которые охватывает, в частности, дроны и артиллерийские снаряды, а также запланированные поставки ракет IRIS-T.

Финляндия подтвердила два пакета общим объемом €291 млн (в том числе на средства ПВО), а также готовит следующий пакет и взнос в PURL на €40 млн.

Великобритания выделит £240 млн на противовоздушную оборону Украины, в том числе перехватчики, ракеты LMM и радары.

Литва передаст €250 млн военной помощи на 2027 год (свыше 0,25% ВВП страны) и взносы в проекты украинского ОПК.

Канада направит до C$45 млн на закупку ракет AIM-7, Р-73 и Р-27 через Чешскую инициативу (общий вклад Канады в эту инициативу в 2026 году достиг C$120 млн с учетом предыдущих C$75 млн на дальнобойные артбоеприпасы), оптические системы в рамках программы FrankenSAM, 20-мм авиационные боеприпасы, а также зимнее снаряжение и продукты питания для военных.

Швеция выделит пакет помощи Украине на $71 млн, включая $20 млн на PURL и $18 млн на Чешскую инициативу.

Португалия направит €50 млн на PURL, €1 млн на финансовый механизм поддержки Вооруженных Сил Украины NSATU Trust Fund, а также €3 млн на NATO CAP.

Люксембург выделит 25 млн евро на программу PURL до конца текущего года.

Кроме того, Эстония обязалась направить на поддержку Украины не менее 0,25% ВВП в 2027 году, а также готовится к выделению €15 млн на совместные промышленные проекты.

Фото : Минобороны

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