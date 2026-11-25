В среду, 25 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом доработанный законопроект №10225-д по урегулированию оборота и налогообложению виртуальных активов в Украине.

Решение поддержал 271 народный депутат. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Закон о криптовалюте 10225-д: когда он заработает

Новый закон о криптовалюте заработает с 1 июля 2027 года. Закон 10225-д предусматривает переходный льготный период для налогообложения существующих активов до конца 2028 года.

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За принятие законопроекта №10225-д в целом проголосовал 271 народный депутат, против высказались восемь.

По оценке народного депутата Ярослава Железняка, работа над документом длилась три года, а его внедрение может принести в государственный бюджет 15 млрд грн дополнительных доходов.

— Наконец-то мы сделали то, что 35 лет было невозможно. Надеемся увидеть уже 15 млрд грн дополнительных доходов в бюджет. Напомним, закон вступит в силу с июля 2027 года. К 2028 году будет действовать льготная ставка 5% + 5% всего объема. Далее 18% + 5%, — отметил он.

Закон о криптовалюте 10225-д: налог на виртуальные активы

Принятый документ вводит комплексное налогообложение операций с виртуальными активами по аналогии с ценными бумагами:

для физических лиц будет облагаться налогом только положительный финансовый результат (прибыль) по итогам года по общей ставке НДФЛ;

не облагается налогом одних виртуальных активов на другие, годовая прибыль в пределах одной минимальной заработной платы, а также безвозмездно полученные токены;

переходный период: для уже имеющихся виртуальных активов до конца 2028 года будет действовать пониженная льготная ставка НДФЛ в размере 5%;

для юридических лиц устанавливаются специальные налоговые разницы, операции по выпуску и обмену виртуальных активов освобождаются от НДС, а поставщикам услуг с виртуальными активами запрещается находиться в упрощенной системе налогообложения.

Новые требования к криптобиржам, финмониторингу и рекламе

Закон №10225-д устанавливает четкие правила работы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (криптобирж, кастодианов и других):

компании обязаны пройти авторизацию, в течение 60 дней стать на учет и ежегодно представлять отчетность об операциях резидентов Украины – это первый шаг к внедрению международных стандартов CARF и DAC8;

за нарушение требований предусмотрены штрафы (на период адаптации рынка будет действовать их существенное уменьшение), а также отдельно прописаны правила хранения активов клиентов и защиты их прав;

документ запрещает продвижение криптовалют в качестве платежного средства в Украине и обещания гарантированной прибыли;

усиливаются механизмы финансового мониторинга и проверки источников происхождения средств по аналогии с банковским сектором, а также внедряется правовая защита для разоблачителей нарушений.

Напомним, 3 сентября 2025 года Верховная Рада приняла законопроект №10225-д о легализации криптовалюты и правилах ее налогообложения в первом чтении за основу.

Кроме того, в июне 2026 года Украина впервые в истории получила арестованную криптовалюту в управление. Тогда на счета Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) перевели более 8,3 млн USDT, что составляет более 372 млн грн.

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