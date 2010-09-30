Облигации, валюта, земля или недвижимость: куда лучше вложить деньги во время войны

Важно, чтобы и украинцы не хранили деньги под матрасами, а мудро их инвестировали. Инвестиции могут не только быть выгодными для семейного бюджета, но и поддержать экономику и Вооруженные силы Украины.

В чем сейчас украинцы хранят свои сбережения и куда вложить деньги, чтобы заработать: в акции, облигации, недвижимость, криптовалюту или валюту? Все варианты исследовала журналистка Фактов ICTV Кристина Гавриш.

Куда вложить деньги, чтобы заработать

Медработница Виктория имеет небольшую зарплату, но с каждой она старается отложить хотя бы 10% и купить государственные облигации. Впервые инвестировала в них два года назад, но не ради прибыли.

— Стало понятно, что можно так помогать стране. То есть не только донатом, но и тем, что ты вкладываешь свои средства и помогаешь стране восстанавливаться, или помогаешь делать оружие, — отметила медработница Виктория.

После первых выплат она поняла, что это еще и выгодно. Одна облигация — стоит 1 тыс. грн. За год заработать на ней можно 16%, за три года — более 17%, то есть выше инфляции.

За три года получается, что я на этой 1 тыс. грн, которую вложу, получу более 600 гривен прибыли, — подсчитала медработница Виктория.

Платить налоги с этой прибыли не нужно. И главное — практически никаких рисков.

— Пока есть государство, оно будет по внутренним облигациям отвечать всем своим имуществом. Это самый надежный, самый доходный, самый выгодный способ инвестирования в гривневые инструменты, — сказал президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

С начала большой войны физические лица, то есть обычные украинцы, купили облигаций на сумму более 100 млрд грн.

В 15 раз больше, почти 1,5 трлн грн, наши люди держат на депозитах. Несмотря на то, что прибыль с них меньше — примерно 12% в год, а с этой суммы еще придется заплатить налоги.

— С другой стороны, в период военного положения Нацбанк гарантирует 100% на вложения в любом банке. Этого не было и до войны. То есть с этой точки зрения банковский депозит — самая надежная история, но она не спасает даже от инфляции, — сказал директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.

Самый популярный способ сэкономить — купить стабильную валюту. По неофициальным данным, на руках у украинцев может быть более $100 млрд. Так люди привыкли спасаться от внезапных колебаний гривны.

— Эти средства остаются у них под матрасами, где-то в банковских ячейках, где-то закопаны, — предположил президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

Но доллар последний год демонстрирует слабость из-за политики президента США Дональда Трампа. Он подешевел по отношению к евро на 10%. Этот тренд может сохраниться даже в следующем году.

— Я бы советовал увеличить долю евро в вашей валютной корзине. Если обычно в доллары мы вкладываем 100-80%, то сейчас я бы сделал евро по крайней мере третью или даже половину, — сказал экономист Илья Несходовский.

Недвижимость — еще один традиционный вид инвестиций украинцев. Это не изменили даже безумные военные риски. Цены на квартиры и дома растут, особенно в Киеве и на Западе Украины.

Но специалисты советуют тщательно выбирать застройщика и ни в коем случае не вкладывать деньги на этапе фундамента.

— Трудно предсказать, будет ли недвижимость достроена или сдана. Это активное инвестирование в недвижимость, когда мы говорим купить котлован и ждать, — это очень рискованная история. То, что было популярно последние два года, — маленькие квартиры по 20-30 м возле метро. Это то, что с большой вероятностью достраивается, — сказал директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.

Купить сейчас можно и часть квартиры или, скажем, супермаркета. В Украине набирают популярность фонды недвижимости, которые давно действуют на Западе.

— Если фонд, собрав средства тысяч людей, покупает недвижимость, то вы, купив сертификат, получаете одну тысячную собственности этого объекта, — отметил Тарас Козак.

Андрей Журжий основал первый такой фонд в Украине. Он заработал за неделю до полномасштабной войны. Сейчас компания привлекла уже 22 тыс. инвесторов и 4 млрд грн. Эти деньги вкладывают в коммерческую недвижимость — супермаркеты и торговые центры, помещения сдают в аренду.

— Чтобы за счет постоянного арендного дохода зарабатывать от качественных топовых арендаторов прибыль и распределять ее среди инвесторов, — сказал основатель инвестфонда Андрей Журжий.

Прогнозируют доход 9,5% — в долларах, а инвестировать позволяют даже от 10 грн. Подобные фонды создают и для желающих вложить деньги в сельхозугодья. Специалисты предполагают, что после войны инвестиции в черноземы могут выстрелить.

— Украинская земля с ее качеством в 4 раза дешевле, чем в Румынии, в 10 — чем в Польше. Хотя качество выше. Я не ставил бы, что это сразу произойдет, но потенциально украинская земля должна дорожать, — сказал директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.

Самая рискованная инвестиция — криптовалюта. Вкладывать в нее рекомендуют только те деньги, которые не жалко потерять, ведь спрогнозировать курс — невозможно. Он может взлететь в тысячу раз, и упасть до нуля, потому что эта валюта ничем не гарантирована.

— Когда-нибудь мы придем к тому времени, когда и биткойн, и эфир будут стоить один цент. Это справедливая стоимость, которую назвала Урсула фон дер Ляйен — глава Еврокомиссии. Человек немного разбирается в этом. Однако есть хайп, спрос, ажиотаж, — сказал президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

Главное правило — разделяйте инвестиции, чтобы защититься от рисков. Во время войны особенно важно не держать деньги под матрасом, а мудро их вкладывать.

Это не только сохранит семейный бюджет, но и поддержит экономику страны — а значит, и украинскую армию.

