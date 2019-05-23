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Факты / Украина / Политика

Хомчак объяснил опрос среди военных относительно “ЛДНР”

Начальник Генштаба Руслан Хомчак сделал заявление относительно опроса военнослужащих об отношении к переговорам с террористами “ДНР” и “ЛНР”.

Хомчак объяснил опрос среди военных относительно “ЛДНР”

Накануне появилась информация про указания Вооруженным Силам Украины провести опрос военных об их отношении к переговорам с боевиками ОРДЛО.

– ВСУ и я лично от Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми ЛДНР и Российской Федерацией не получали.

Это не относится к компетенции ВСУ, – заявил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Начальник Генштаба выяснил, что 17 мая 2019 (до назначения Хомчака) на совещании руководящего состава Вооруженных Сил Украины руководитель дал задание провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми ЛДНР с возможными последствиями для Украины.

Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговоров с боевиками не ставили.

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– Впрочем, некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определены неправомерные решения.

По моему поручению телеграмму соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием было отменено. По данному факту назначено служебное расследование, – сказал командующий.

Напомним, Вооруженные Силы Украины начали изучать отношение военных к возможным переговорам с “ЛДНР”. Это распоряжение было распространено по военным частям.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

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