Начальник Генштабу Руслан Хомчак зробив заяву щодо опитування військовослужбовців про ставлення до переговорів із терористами “ДНР” і “ЛНР”.

Напередодні з’явилася інформація про вказівки Збройним Силам України провести опитування військових про їхнє ставлення до переговорів із бойовиками ОРДЛО.

– ЗСУ та я особисто від Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України жодних вказівок щодо проведення досліджень стосовно ставлення військовослужбовців до можливих перемовин з так званими ЛДНР та Російською Федерацією не отримували. Це не належить до компетенції ЗСУ, – заявив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Начальник Генштабу з’ясував, що 17 травня 2019 року (до призначення Хомчака) на нараді керівного складу Збройних Сил України керівник дав завдання провести аналіз даних наявних соціологічних досліджень стосовно підтримки громадянами України ведення перемовин з так званими ЛДНР з можливими наслідками для України.

Будь-яких інших завдань, які б стосувались організації проведення соціологічного дослідження щодо відношення військовослужбовців до можливих перемовин з бойовиками не ставилося.

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– Втім, деякими посадовими особами було перекручено зміст поставленого вище завдання та визначено неправомірне рішення. За моїм дорученням телеграму відповідного органу військового управління із провокаційним змістом було відмінено. За фактом призначене службове розслідування, – сказав командувач.

Нагадаємо, Збройні Сили України почали вивчати ставлення військових до можливих перемовин з “ЛДНР”. Це розпорядження розповсюдили по військових частинах.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ