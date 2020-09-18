Для выборов в ОРДЛО нужен отдельный закон и полная деоккупация, поэтому слухи о том, что ТКГ якобы готовит местные выборы на оккупированных территориях — это фейк.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в парламенте.

— Еще один миф, что в ТКГ якобы подковерно готовит выборы в ОРДЛО на 25 октября. Извините, но это ерунда, — подчеркнул он.

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Резников напомнил, что именно по отдельному закону, принятому Верховной Радой, по украинскому законодательству и Конституции Украины могут быть проведены выборы в ОРДЛО, и только после полной деоккупации, а также “выполнения всех условий по безопасности, предусмотренных в комплексе мероприятий Минских соглашений”.

Более того, местные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут внеочередными, о чем неоднократно говорил Резников.

Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы 17 сентября стороны обсудили выполнение перемирия, вопросы обмена пленными и, в частности, изменения в закон о местных выборах.

Тогда глава украинской делегации Леонид Кравчук также отметил, что вносить изменения в постановление о местных выборах может только Рада.