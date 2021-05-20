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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Кандидатуру Кубракова на должность главы Мининфраструктуры поддержал комитет Рады

Олександр Кубраков

Члены парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры 19 мая поддержали представление премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно назначения новым министром инфраструктуры главы Укравтодора Александра Кубракова.

Своим решением профильный комитет рекомендовал Верховной Раде утвердить его кандидатуру на пост главы Мининфраструктуры.

В заседании приняли участие народные депутаты, руководство и представители Министерства инфраструктуры и Укравтодора.

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Голосование за Кубракова состоится на заседании парламента 20 мая, как и за назначение Алексея Любченко первым вице-премьером — министром экономики, кандидатуру которого утвердил Комитет по вопросам экономической политики.

Что известно о Кубракове

18 мая Верховная Рада поддержала увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

На это кресло претендует нынешний директор Укравтодора Александр Кубраков.

Подробная биография Александра Кубракова — в материале на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Кубраков

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