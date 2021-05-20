Кандидатуру Кубракова на посаду глави Мінінфраструктури підтримав комітет Ради

Члени парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури 19 травня підтримали подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення новим міністром інфраструктури голови Укравтодору Олександра Кубракова.

Своїм рішенням профільний Комітет рекомендував Верховній Раді затвердити його кандидатуру на посаду очільника Мінінфраструктури.

У засіданні взяли участь народні депутати, керівництво та представники Міністерства інфраструктури і Укравтодору.

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Голосування за Кубракова відбудеться на засіданні парламенту 20 травня, як і за призначення Олексія Любченка першим віце-прем’єром – міністром економіки, кандидатуру якого затвердив Комітет з питань економічної політики.

Що відомо про Кубракова

18 травня Верховна Рада підтримала звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

На це крісло претендує нинішній директор Укравтодору Олександр Кубраков.

Детальна біографія Олександра Кубракова – у матеріалі на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Кубраков