Кандидатуру Кубракова на посаду глави Мінінфраструктури підтримав комітет Ради

Члени парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури 19 травня підтримали подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення новим міністром інфраструктури голови Укравтодору Олександра Кубракова.
Своїм рішенням профільний Комітет рекомендував Верховній Раді затвердити його кандидатуру на посаду очільника Мінінфраструктури.
У засіданні взяли участь народні депутати, керівництво та представники Міністерства інфраструктури і Укравтодору.
Голосування за Кубракова відбудеться на засіданні парламенту 20 травня, як і за призначення Олексія Любченка першим віце-прем’єром – міністром економіки, кандидатуру якого затвердив Комітет з питань економічної політики.
Що відомо про Кубракова
18 травня Верховна Рада підтримала звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.
На це крісло претендує нинішній директор Укравтодору Олександр Кубраков.
Детальна біографія Олександра Кубракова – у матеріалі на Фактах ICTV.
Фото: Олександр Кубраков