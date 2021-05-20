20 мая Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Кубракова новым министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутата.

На этом посту он сменил Владислава Криклия, уволенного парламентом 18 мая.

До вступления в должность Александр Кубраков возглавлял Укравтодор.

Родился он 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области.

По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.

Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.

Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.

Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.

Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кадровые назначения в Кабмин

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины решает ряд кадровых назначений в Кабмин.

На должность министра инфраструктуры назначили Александра Кубракова, на должность министра здравоохранения – Виктора Ляшко.

После перерыва депутаты рассмотрят представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко.

Источник: Укравтодор

Фото: Укравтодор