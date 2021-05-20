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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Эксперт IT-рынка и советник главы КГГА: что известно об Александре Кубракове

Олександр Кубраков

20 мая Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Кубракова новым министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутата.

На этом посту он сменил Владислава Криклия, уволенного парламентом 18 мая.

До вступления в должность Александр Кубраков возглавлял Укравтодор.

Родился он 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области.

По образованию – маркетолог. Овладел профессией Александр Кубраков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

Начал трудовую деятельность в 2004 году с должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком.

Через два года возглавил отдел в компании Киевстар.

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.

Через два года снова вернулся в компанию Киевстар на руководящую должность – начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

С 2011 по 2015 год Александр Кубраков был советником городского головы Киева.

Сразу после этого он возглавил проектный офис Министерства юстиции.

Через год начал управлять сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года стал народным депутатом Украины от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабинета Министров Украины Александра Кубракова назначили на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кадровые назначения в Кабмин

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины решает ряд кадровых назначений в Кабмин.

На должность министра инфраструктуры назначили Александра Кубракова, на должность министра здравоохранения – Виктора Ляшко.

После перерыва депутаты рассмотрят представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко.

Источник: Укравтодор

Фото: Укравтодор

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