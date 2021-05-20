Заседание Верховной Рады IX созыва начнется 20 мая в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Депутаты рассмотрят 25 вопросов в первом, втором и повторном первом чтении.

Так, проработают вопрос о предоставлении государственной помощи семьям с детьми, а также детям с инвалидностью и пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Отдельно народные избранники остановятся на вопросе защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Нардепы обдумают, как создать дополнительные условия для профессионального развития творческих работников театров, повысить эффективность органов прокуратуры и уменьшить загрязнение от промышленной деятельности.

Представление о назначении министров

19 мая стало известно о том, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в Верховную Раду представление о назначении трех министров.

Он предложил кандидатуры на вакантные должности руководителей Минэкономики, Мининфраструктуры и Минздрава.

Кандидатурами Шмигаля являются Алексей Любченко, Александр Кубраков и Виктор Ляшко.