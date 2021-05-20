Засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 20 травня о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Депутати розглянуть 25 питань у першому, другому та повторному першому читанні.

Так, депутати опрацюють питання надання державної допомоги сім’ям із дітьми, а також дітям з інвалідністю та постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Окремо народні обранці зупиняться на питанні захисту права та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків.

Нардепи обміркують, як створити додаткові умов для професійного розвитку творчих працівників театрів, підвищити ефективність органів прокуратури та зменшити забруднення від промислової діяльності.

Подання щодо призначення міністрів

19 травня стало відомо про те, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення трьох міністрів.

Він запропонував кандидатури на вакантні посади очільників Мінекономіки, Мінінфраструктури та МОЗу.

Кандидатурами Шмигаля є Олексій Любченко, Олександр Кубраков та Віктор Ляшко.