Пленарное заседание Верховной Рады 20 мая традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов –голосование за ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Так, в первом чтении депутаты будут прорабатывать вопрос предоставления государственной помощи семьям с детьми.

Речь пойдет и об идентификации военнослужащих Нацгвардии во время выполнения ими задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Депутаты будут совершенствовать вопросы регулирования в области наружной рекламы, а также нестандартных форм занятости.

Отдельно поднимут вопрос создания дополнительных условий для профессионального развития творческих работников театров.

Вопрос повышения социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов рассмотрят во втором чтении.

Депутаты проработают проект постановления об отчете Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2020 год, а также сосредоточатся на том, как защитить права и интересы ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Внеочередное заседание 20 мая

В 16.00 20 мая народные депутаты по требованию президента Владимира Зеленского соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады.

В повестке дня будет восемь важных законопроектов.

В частности, три документа касаются полномочий частных исполнителей (№4330, №4331, №4532), изменений в законодательство относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы (№4578), а также – совершенствования корпоративного управления в банках (№4367).

Подробнее о внеочередном заседании 20 мая читайте в материале Фактов ICTV.