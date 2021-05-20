Президентский рейтинг в Украине продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский. Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за него проголосовали бы большинство украинцев, которые определились с выбором.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы Рейтинг.

30,2% украинцев, которые будут голосовать и определились с выбором, проголосовали бы за действующего президента.

В то же время 12,8% опрошенных поддержали бы лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко, 11,9% — сопредседателя партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко, 11,1% — лидера партии Батькивщина Юлия Тимошенко, 7,6% — лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.

Кроме того, как говорится в соцопросе, если бы сегодня во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 68% избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% — проголосовали бы за Порошенко.

В случае выхода во второй тур главы государства и Тимошенко, 62% — за действующего президента, 38% — за лидера партии Батькивщина.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, 69% — за действующего президента, 31% — за лидера партии ОПЗЖ.

Опрос соцгруппа Рейтинг проводила 16-18 мая методом телефонного интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,%.

Рейтинг президента

По результатам предварительного опроса Владимир Зеленский также возглавил президентский рейтинг.

Так, его готовы были поддержать 31,4% граждан, среди тех, кто определился со своим выбором и готов голосовать.