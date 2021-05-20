Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторых людей из его окружения. При этом он считает, что если это небольшие промахи, надо давать второй шанс.

Об этом президент заявил на пресс-конференции 20 мая.

По словам Зеленского, он несет ответственность за действия этих людей. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

— За шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть и были, действительно стыдно. И я считаю, если это небольшие их промахи, надо простить, и они должны исправляться, показывать это. Надо давать второй шанс, если они не воры. Я всегда давал людям второй шанс. Иногда даже третий. То, что они такие, это моя ответственность, — заявил он.

Пресс-конференция Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию.

Повод — его пребывание на должности главы государства два года.

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