В Укравтодоре Кубраков доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы — депутаты

Народные депутаты от партии Слуга народа считают, что новый министр инфраструктуры Александр Кубраков сможет внедрять методы эффективного управления, которые он использовал во время руководства Укравтодором, и в других отраслях, подотчетных Министерству инфраструктуры.

Такое мнение депутаты высказали в ходе сессии вопросов к кандидату в министры Кубракову перед голосованием за его кандидатуру на новую должность.

В частности, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк уверена, что практику решения накопленных годами проблем в дорожной отрасли необходимо переносить и на другие сферы, подконтрольные министерству.

— Укравтодор, главой которого был Кубраков, доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы и выполнять те цели, которые были поставлены программой президента Большое строительство. В результате мы имеем 4 056 км отремонтированных и реконструированных дорог, а также более 150 больших и малых мостов. Некоторые вещи Укравтодор делал впервые. Например, впервые утверждена методология закупок, в которой используется лучший опыт и практика финансовых учреждений, работающих с инфраструктурными проектами, — подчеркнула Шуляк.

Александр Кубраков подтвердил, что такие же реформаторские практики будут внедряться и в Укрзализныце, и в других отраслях.

В то же время член комитета по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко также подчеркнул результативность работы Кубракова в автодорожной отрасли.

— Биография Кубракова — это 4 тыс. государственных дорог высокого качества за прошлый год. Прошла зима — эти дороги не сошли. Это дороги, по которым мы все с вами ездим. Сейчас мы видим, что лоббисты дорожной мафии, которая пыталась сбить Кубракова последние полтора года, нам рассказывают о несостоятельности управленческого опыта нового министра. Они ушли, теперь те методы, которые запускал Кубраков в Укравтодоре — прозрачные, открытые и эффективные — будут распространяться на все министерство инфраструктуры. Он доказал свою эффективность в Укравтодоре, я убежден, что докажет эффективность и в министерстве. Нужно наводить порядок у нас и в портах, и на железной дороге, — подчеркнул Пушкаренко.

Ранее в ходе пресс-конференции аналогичным образом охарактеризовал заслуги Кубракова в Укравтодоре и президент Владимир Зеленский.

— Самый мощный человек, который показал действительно серьезный результат в инфраструктурных проектах, — это Александр Кубраков, поэтому он стал министром, — отметил президент.

Назначение Александра Кубракова

20 мая Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Кубракова новым министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов.

До вступления в должность Александр Кубраков возглавлял Укравтодор. Эксперт IT-рынка и советник главы КГГА: что известно об Александре Кубракове — читайте на сайте Факты ICTV.