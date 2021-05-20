В Укравтодорі Кубраков довів, що держава може вирішувати накопичені роками проблеми – депутати

Народні депутати від партії Слуга народу вважають, що новий міністр інфраструктури Олександр Кубраков зможе впроваджувати методи ефективного управління, які він використовував під час керівництва Укравтодором, і в інших галузях, підзвітних Міністерству інфраструктури.

Таку думку депутати висловили під час сесії питань до кандидата в міністри Кубракова перед голосуванням за його кандидатуру на нову посаду.

Зокрема заступник голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк впевнена, що практику вирішення накопичених роками проблем в дорожній галузі необхідно переносити й на інші сфери, підконтрольні міністерству.

– Укравтодор, головою якого був Кубраков, довів, що держава може вирішувати накопичені роками проблеми та виконувати ті цілі, які були поставлені програмою президента Велике будівництво. В результаті ми маємо 4 056 км відремонтованих та реконструйованих доріг, а також понад 150 великих і малих мостів. Деякі речі Укравтодор робив вперше. Наприклад, вперше затверджена методологія закупівель, в якій використовується найкращий досвід і практика фінансових установ, що працюють з інфраструктурними проектами, – підкреслила Шуляк.

Олександр Кубраков підтвердив, що такі ж реформаторські практики впроваджуватимуться і в Укрзалізниці, і в інших галузях.

Водночас член комітету з питань бюджету Арсеній Пушкаренко також підкреслив результативність роботи Кубракова в автодорожній галузі.

– Біографія Кубракова – це 4 тис. державних доріг високої якості за минулий рік. Пройшла зима – ці дороги не зійшли. Це дороги, якими ми всі з вами їздимо. Зараз ми бачимо, що лобісти дорожньої мафії, яка намагалася збити Кубракова останні півтора року, нам розповідають про неспроможність управлінського досвіду нового міністра. Вони пішли, тепер ті методи, які запускав Кубраков в Укравтодорі – прозорі, відкриті та ефективні – поширюватимуться на все міністерство інфраструктури. Він довів свою ефективність в Укравтодорі, я переконаний, що доведе ефективність в міністерстві. Треба наводити порядок у нас і в портах, і на залізниці, – підкреслив Пушкаренко.

Раніше в ході прес-конференції аналогічним чином охарактеризував заслуги Кубракова в Укравтодорі й президент Володимир Зеленський.

– Найпотужніша людина, яка показала дійсно серйозний результат в інфраструктурних проектах, – це Олександр Кубрак, тому він став міністром, – зазначив президент.

Призначення Олександра Кубракова

20 травня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури. Його кандидатуру підтримали 284 народних депутатів.

До вступу на посаду Олександр Кубраков очолював Укравтодор. Експерт IT-ринку і радник голови КМДА: що відомо про Олександра Кубракова – читайте на сайті Факти ICTV.