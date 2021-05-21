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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Виктор Медведчук

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук будет находиться под домашним арестом.

Соответствующее решение 21 мая принял Киевский апелляционный суд. Таким образом судья отклонил ходатайство и прокуроров, и адвокатов Медведчука.

Накануне сторона защиты требовала отменить домашний арест, а сторона обвинения настаивала на аресте с залогом в размере 300 млн гривен.

Отмечается, что суд также не позволил взять Виктора Медведчука на поруки.

В чем подозревают Медведчука

Народных депутатов фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 УК Украины.

Речь идет о государственной измене, а также разграблении национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Сообщения о подозрениях генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала 11 мая.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отмечается, что он продлится до 9 июля 2021 года.

Известно, что второй подозреваемый, нардеп Тарас Козак находится не в Украине.

По данным Офиса генпрокурора, нардеп скрывается от правосудия на территории РФ, тогда как Медведчук утверждает, что его коллега находится на лечении в Беларуси.

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