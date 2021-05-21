Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук будет находиться под домашним арестом.

Соответствующее решение 21 мая принял Киевский апелляционный суд. Таким образом судья отклонил ходатайство и прокуроров, и адвокатов Медведчука.

Накануне сторона защиты требовала отменить домашний арест, а сторона обвинения настаивала на аресте с залогом в размере 300 млн гривен.

Отмечается, что суд также не позволил взять Виктора Медведчука на поруки.

В чем подозревают Медведчука

Народных депутатов фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 УК Украины.

Речь идет о государственной измене, а также разграблении национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Сообщения о подозрениях генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала 11 мая.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отмечается, что он продлится до 9 июля 2021 года.

Известно, что второй подозреваемый, нардеп Тарас Козак находится не в Украине.

По данным Офиса генпрокурора, нардеп скрывается от правосудия на территории РФ, тогда как Медведчук утверждает, что его коллега находится на лечении в Беларуси.