Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук залишатиметься під домашнім арештом.
Відповідне рішення 21 травня ухвалив Київський апеляційний суд. Таким чином суддя відхилив клопотання і прокурорів, і адвокатів Медведчука.
Напередодні сторона захисту вимагала скасувати домашній арешт, натомість сторона обвинувачення наполягала на арешті із заставою в розмірі 300 млн гривень.
Зазначається, що суд також не дозволив взяти Віктора Медведчука на поруки.
У чому підозрюють Медведчука
Народних депутатів фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 КК України.
Йдеться про державну зраду, а також розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Повідомлення про підозри генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала 11 травня.
Вже 13 травня Печерський районний суд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Зазначається, що він триватиме до 9 липня 2021 року.
Наразі відомо, що другий підозрюваний, нардеп Тарас Козак перебуває не в Україні.
За даними Офісу генпрокурора, нардеп переховується від правосуддя на території РФ, тоді як Медведчук стверджує, що його колега перебуває на лікуванні в Білорусі.