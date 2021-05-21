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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Виктор Медведчук

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук залишатиметься під домашнім арештом.

Відповідне рішення 21 травня ухвалив Київський апеляційний суд. Таким чином суддя відхилив клопотання і прокурорів, і адвокатів Медведчука.

Напередодні сторона захисту вимагала скасувати домашній арешт, натомість сторона обвинувачення наполягала на арешті із заставою в розмірі 300 млн гривень.

Зазначається, що суд також не дозволив взяти Віктора Медведчука на поруки.

У чому підозрюють Медведчука

Народних депутатів фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 КК України.

Йдеться про державну зраду, а також розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Повідомлення про підозри генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала 11 травня.

Вже 13 травня Печерський районний суд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначається, що він триватиме до 9 липня 2021 року.

Наразі відомо, що другий підозрюваний, нардеп Тарас Козак перебуває не в Україні.

За даними Офісу генпрокурора, нардеп переховується від правосуддя на території РФ, тоді як Медведчук стверджує, що його колега перебуває на лікуванні в Білорусі.

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