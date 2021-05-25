За минувшие выходные СММ ОБСЕ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области зафиксировали 235 нарушений.

Об этом сообщается в отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

— В Донецкой области в период с вечера 21 до вечера 23 мая СММ зафиксировала 601 нарушение режима прекращения огня, в частности 323 взрыва (три разрыва боеприпасов, 29 взрывов в воздухе, 76 взрывов от исходного огня и 215 — неопределенного происхождения), — сообщили наблюдатели.

При этом в Луганской области ОБСЕ зафиксировала 235 нарушений тишины, в частности 154 взрыва (два разрыва боеприпасов и 152 взрыва неопределенного происхождения).

Кроме того, свободу передвижения СММ и дальше ограничивали у блокпоста вооруженных формирований РФ вблизи оккупированного Кременца Донецкой области. Также беспилотники ОБСЕ неоднократно подвергались воздействию помех сигнала GPS.

Ранение украинского военного

Ранее, 22 мая, снайпер боевиков ранил украинского военного.

Бойца госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Он в тяжелом состоянии.