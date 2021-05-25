За минулі вихідні СММ ОБСЄ зафіксувала 601 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області. У Луганській області зафіксували 235 порушень.

Про це повідомляється у звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

– У Донецькій області в період з вечора 21 до вечора 23 травня СММ зафіксувала 601 порушення режиму припинення вогню, зокрема 323 вибухи (три розриви боєприпасів, 29 вибухів у повітрі, 76 вибухів від вихідного вогню і 215 – невизначеного походження), – повідомили спостерігачі.

Водночас у Луганській області ОБСЄ виявила 235 порушень тиші, зокрема 154 вибухи (два розриви боєприпасів і 152 вибухи невизначеного походження).

Крім того, свободу пересування СММ і далі обмежували біля блокпоста збройних формувань РФ поблизу окупованого Кременця Донецької області. Також безпілотники ОБСЄ неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Поранення українського військового

Раніше, 22 травня, снайпер бойовиків поранив українського військового.

Бійця госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Він у важкому стані.