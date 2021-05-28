РФ сможет использовать Северный поток-2 как инструмент гибридной войны против Запада — Кулеба

Северный поток-2 даст России возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с сенатором Джонни Эрнст.

Он отметил, что Северный поток-2 может не только подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы, но и ухудшить ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям.

— Реализация этого проекта позволит РФ использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада, — убежден министр.

Также Дмитрий Кулеба добавил, что евроатлантическое пространство не будет в безопасности, пока в безопасности не будет Украина. По его словам, только скоординированные шаги могут помочь устранить основные источники общих угроз.

Строительство Северного потока-2

Накануне Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода Северный поток-2 полностью не завершено.

По его мнению, рано говорить о победе России. Хотя после отмены санкций США РФ стало проще завершить строительство газопровода.