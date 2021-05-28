РФ зможе використовувати Північний потік-2 як інструмент гібридної війни проти Заходу – Кулеба

Північний потік-2 дасть Росії можливість використовувати енергетику як додатковий інструмент гібридної війни проти Заходу.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові із сенатором Джоні Ернст.

Він зазначив, що Північний потік-2 може не лише підірвати енергетичну безпеку України та Європи, а й погіршити ситуацію із диверсифікацією постачання енергоресурсів до європейських споживачів.

– Реалізація цього проекту надасть РФ можливість використовувати енергетику як додатковий інструмент гібридної війни проти Заходу, – переконаний міністр.

Також Дмитро Кулеба додав, що євроатлантичний простір не буде в безпеці, допоки в безпеці не буде Україна. За його словами, лише скоординовані кроки можуть допомогти усунути основні джерела спільних загроз.

Будівництво Північного потоку-2

Напередодні Дмитро Кулеба заявив, що Україна боротиметься за захист своїх інтересів, поки будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю не завершене.

На його думку, рано говорити про перемогу Росії. Хоча після скасування санкцій США РФ стало простіше завершити будівництво газопроводу.