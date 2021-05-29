Президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Кировоградской областной государственной администрации. Ею стала Мария Чорна.
Соответствующий указ № 214/2021 глава государства подписал 27 мая.
Зеленский встретился с Чорной в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение.
Мария Чорна родилась в 1974 году в Кировоградской области. В 2003 году окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), а в 2015 году — Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).
Она работала на различных должностях в Компаниевской районной госадминистрации Кировоградской области с 2002 по 2011 год. После этого ее назначили начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации.
С 2020 года Чорна занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
Должность главы Кировоградской ОГА за $3,5 млн
Ранее Кировоградской области задержали двух мужчин, которые за $3,5 млн пообещали договориться с властью в Киеве о назначении мужчины на должность главы облгосадминистрации.
Один из них представился советником президента Украины.
Подробнее о том, как в Кировоградской области за $3,5 млн обещали должность главы ОГА, читайте в материале Фактов ICTV.