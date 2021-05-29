Президент України Володимир Зеленський призначив нову главу Кіровоградської обласної державної адміністрації. Нею стала Марія Чорна.

Відповідний указ № 214/2021 глава держави підписав 27 травня.

Зеленський зустрівся з Чорною в п’ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення.

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Марія Чорна народилася у 1974 році в Кіровоградській області. У 2003 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література), а у 2015 році – Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

Вона працювала на різних посадах у Компаніївській районній держадміністрації Кіровоградської області з 2002 по 2011 рік. Після цього її призначили начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації.

З 2020 року Чорна обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Посада голови Кіровоградської ОДА за $ 3,5 млн

Раніше в Кіровоградській області затримали двох чоловіків, які за $3,5 млн пообіцяли домовитися з владою в Києві про призначення чоловіка на посаду голови облдержадміністрації.

Один з них представився радником президента України.

Детальніше про те, як в Кіровоградській області за $ 3,5 млн обіцяли посаду голови ОДА, читайте в матеріалі Фактів ICTV.