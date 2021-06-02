Кабмин согласовал законопроект об упрощенном получении гражданства Украины

На рассмотрение Верховной Рады Украины вскоре будет вынесен законопроект по упрощенному получению гражданства для россиян, которые на родине подвергаются репрессиям, а также иностранцев, участвовавших в защите страны от агрессии со стороны РФ.

Соответствующий документ был согласован на заседании Кабинета министров в среду, второго июня.

Соответствующий законопроект позволит некоторым категориям иностранцев не подавать декларацию об отказе от первого гражданства вместе с заявлением о получении гражданства Украины.

В частности, это коснется граждан, которые подвергаются политическим репрессиям на территории страны, которая признана Радой государством-агрессором.

Послабления также предусмотрены для иностранцев, которые в установленном законом порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ.

Кроме того, документ будет действовать и в отношении граждан, имеющих заслуги перед Украиной, либо принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

Наказание за двойное гражданство с РФ

Украина должна ввести наказание за наличие у граждан страны паспорта Российской Федерации.

Такое мнение на прошлой неделе выразил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин за счет таких людей будет усиливать дестабилизацию украинского государства.