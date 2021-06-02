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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Кабмин согласовал законопроект об упрощенном получении гражданства Украины

денис шмигаль кабмін

На рассмотрение Верховной Рады Украины вскоре будет вынесен законопроект по упрощенному получению гражданства для россиян, которые на родине подвергаются репрессиям, а также иностранцев, участвовавших в защите страны от агрессии со стороны РФ.

Соответствующий документ был согласован на заседании Кабинета министров в среду, второго июня.

Соответствующий законопроект позволит некоторым категориям иностранцев не подавать декларацию об отказе от первого гражданства вместе с заявлением о получении гражданства Украины.

В частности, это коснется граждан, которые подвергаются политическим репрессиям на территории страны, которая признана Радой государством-агрессором.

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Послабления также предусмотрены для иностранцев, которые в установленном законом порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ.

Кроме того, документ будет действовать и в отношении граждан, имеющих заслуги перед Украиной, либо принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

Наказание за двойное гражданство с РФ

Украина должна ввести наказание за наличие у граждан страны паспорта Российской Федерации.

Такое мнение на прошлой неделе выразил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин за счет таких людей будет усиливать дестабилизацию украинского государства.

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