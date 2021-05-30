Нужно ввести наказание за двойное гражданство с РФ — Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что нужно ввести наказание за двойное гражданство с Российской Федерацией.
По его мнению, президент РФ Владимир Путин будет усиливать негативное влияние против украинского государства.
— Думаю, что они (Российская Федерация, — Ред.) будут выдавать российские паспорта на нашей территории тайно. Как? Это другой вопрос. Но точно будут, чтобы потом создавать трещины в системе, — сказал Климкин.
Недавно также уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускоряет выдачу своих паспортов на временно оккупированной территории Украины в упрощенном порядке.
Российские паспорта в Крыму
По данным уполномоченной, по состоянию на 12 мая российские паспорта на временно оккупированных территориях получили уже 600 тыс. граждан.
В то же время российские наемники заставляют учителей, местных чиновников и врачей получать паспорта РФ, одновременно угрожая увольнением с должности.