Кабмін погодив законопроект щодо спрощеного отримання громадянства України

На розгляд Верховної Ради України незабаром буде винесено законопроект щодо спрощеного отримання громадянства для росіян, які на батьківщині піддаються репресіям, а також іноземців, які брали участь у захисті країни від агресії з боку РФ.

Відповідний документ було погоджено на засіданні Кабінету міністрів у середу, другого червня.

Відповідний законопроект дозволить деяким категоріям іноземців не подавати декларацію про відмову від першого громадянства разом із заявою про отримання громадянства України.

Зокрема, це торкнеться громадян, які піддаються політичним репресіям на території країни, що визнана Радою державою-агресором.

Послаблення також передбачені для іноземців, які в установленому законом порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ.

Крім того, документ діятиме щодо громадян, які мають заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України.

Покарання за подвійне громадянство з РФ

Україна має ввести покарання за наявність у громадян країни паспорту Російської Федерації.

Таку думку минулого тижня висловив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На його думку, президент РФ Володимир Путін за рахунок таких людей посилюватиме дестабілізацію української держави.