Якщо представників так званої “ЛНР” допустять до допиту опозиційного журналіста Романа Протасевича в Білорусі, то це означатиме, що самопроголошений президент Білорусі більше не може бути посередником, а Мінськ – майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу.

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Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

– Якщо це фактично відбудеться, це означатиме одне – Лукашенко не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для переговорів. І політична позиція, зазначив голова нашої делегації Леонід Кравчук, коли він сказав, що Мінськ не може більше бути майданчиком, – вона перейде від політичної позиції до конкретних організаційних заходів щодо зміни майданчика, – заявив Арестович.

Він також додав, що Україна в такому випадку знайде інший майданчик для переговорів.

– А ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчаться коронавірусні обмеження, – додав Арестович.

На думку Арестовича, зближення Лукашенко з президентом Росії Володимиром Путіним вже означає фактичну втрату нейтральності.

– Заяви про те, що процес інтеграції Білорусі та Росії прискорився, показують, що є великий шанс втратити нейтральність Лукашенко найближчим часом не тільки де-факто, а й де-юре. Він став людиною, яка вже впала в залежність від Росії, як колись Янукович, – зазначив представник ТКГ.

Зазначимо, ТКГ щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі з літа 2014 року збирається у столиці Білорусі як нейтральній території. В останні місяці група веде переговори відеозв’язком через карантин.

Передача Протасевича терористам з “ЛНР”

Раніше Лукашенко заявив, що готовий передати Протасевича терористам з “ЛНР”.

Запит від останніх надійшов через так звану прокуратуру “ЛНР”. Бойовики заявили, що мають намір перевірити Протасевича на причетність до обстрілу мирного населення.