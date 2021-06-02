Северный поток-2 угрожает безопасности не только Украины: Шмыгаль – сенаторам США

США является важным партнером Украины в противодействии вооруженной агрессии России, а санкции против Северного потока-2 — единственный эффективный инструмент для ее сдерживания.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с делегацией Конгресса США в лице сенаторов Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи.

— Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству Северного потока-2. Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы, — обратился глава правительства к американским сенаторам.

В этом контекстов Шмыгаль также подчеркнул важность развития военно-морских баз в Азово-Черноморском регионе для эффективного противодействия угрозам со стороны государства-агрессора.

Премьер поблагодарил сенаторов за личный вклад в принятие Сенатом законодательных инициатив, направленных на усиление обороноспособности Украины.

Чем грозит Северный поток-2

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Россия отключит Украину от транзита газа в ЕС в случае достройки и запуска газопровода Северный поток-2.

Также, по его мнению, РФ непременно использует этот проект как “козырную ставку” в вопросах Донбасса и Крыма.