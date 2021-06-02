Північний потік-2 загрожує безпеці не лише України: Шмигаль – сенаторам США

США є важливим партнером України в протидії збройній агресії Росії, а санкції проти Північного потоку-2 – єдиний ефективний інструмент для її стримування.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з делегацією Конгресу США в особі сенаторів Джин Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі.

– Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проекту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи, – звернувся глава уряду до американських сенаторів.

У цьому контекстів Шмигаль також наголосив на важливості розвитку військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні для ефективної протидії загрозам з боку країни-агресора.

Прем’єр подякував сенаторам за особистий внесок в ухвалення Сенатом законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Чим загрожує Північний потік-2

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Росія відключить Україну від транзиту газу в ЄС у разі добудови та запуску газопроводу Північний потік-2.

Також, на його думку, РФ неодмінно використає цей проект як “козирну ставку” в питаннях Донбасу і Криму.