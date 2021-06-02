Борьба еще не окончена: как США могут помешать достроить Северный поток-2

Конгресс США может снова вмешаться в борьбу вокруг Северного потока-2 и отменить решение об отказе Штатов от санкций довольно быстро.

Кроме того, орган может сделать обязательным для администрации Байдена применение этих санкций.

Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ІСTV рассказал президент Yorktown Solutions LLC (США) Дэниел Вайдич. Именно эта компания помогает лоббировать интересы Украины в вопросе обходных газопроводов Кремля, сотрудничая с Федерацией работодателей нефтегазовой отрасли.

При поддержке Дэниэла Вайдича удалось добиться принятия 2 предыдущих санкционных законов против обходных трубопроводов России. Теперь на очереди — добиться полноценного применения санкций. Поэтому он убежден, что борьба против Северного потока-2 продолжается.

— Как последние заявления президента Байдена по Северному потоку-2 воспринимают в США? Чем объясняют такое изменение позиции?

— Это не восприняли хорошо ни демократы, ни республиканцы. Есть много критики по решению не санкционировать Nord Stream 2 AG.

Сначала администрация решила признать, что компания должна быть под санкциями, но затем, несмотря на закон, заявила, что в национальных интересах США не санкционировать Nord Stream 2 AG. И это подверглось критике со стороны как республиканцев, так и демократов.

— Насколько вопрос санкций против Северного потока-2 является весомым для политической элиты США? Насколько серьезное давление в Сенате оказывают сторонники санкций?

— Я бы сказал, что сейчас это стало очень важным вопросом. Он обсуждается уже несколько лет. Конгресс дважды подряд оказал ему огромное внимание, приняв обязательные необходимые санкции.

В рамках этих санкций была возможность отказаться от их части, что, впрочем, и решила сделать администрация Байдена. Но это не значит, что Конгресс планировал использовать этот отказ. Он в целом касается всего законодательства Конгресса о санкциях, чтобы предоставить любой администрации — республиканцы там или демократы — определенную степень гибкости, если есть обстоятельства, которые изменились по какой-либо причине.

Но здесь мы не видим никаких обстоятельствах, которые изменились. Трубопровод продолжает строиться, а угрозы и вызовы, которые он создает в энергетическом секторе и которые будут иметь последствия для Украины и большей части Европы, на самом деле остаются неизменными.

Итак, тех условий, которые имел в виду Конгресс, когда вписал в законодательство эти отказы, не существует. И я думаю, что это в значительной степени объясняет, почему и республиканцы, и демократы очень откровенно злятся на администрацию Байдена за принятие этого решения и аргументацию, что в национальных интересах Соединенных Штатов было не санкционировать компанию Nord Stream 2 AG.

— Администрация рассматривает трубопровод как экономический проект или геополитический?

— Администрация была очень четкой. Три администрации были очень четкими: Обамы, Трампа и Байдена. Северный поток-2 — это не коммерческий проект, а российский геополитический проект, целью которого было разделить Европу.

Именно это делает непонятным для некоторых людей решение администрации Байдена отказаться от применения санкций против компании Nord Stream 2 AG.

— Может ли позиция США снова измениться? Что может подтолкнуть Вашингтон к полноценному санкционному удару?

— Процессы формирования политики США являются сложными и комплексными. И да, исполнительная власть — администрация Белого дома — имеет много полномочий. Они решили использовать эту власть, чтобы не облагать санкциями Nord Stream 2 AG. Но помните, что эти санкции сначала были инициированы Конгрессом. Они были приняты два раза и преимущественно делали это как республиканцы, так и демократы.

Поэтому сейчас есть вероятность, что Конгресс снова выступит и потребует этих и дополнительных санкций против Северного потока-2. Проблема, конечно, заключается в том, что время проходит и суда, которые россияне развернули для окончания трубопровода, показывают прогресс. Поэтому это непростая ситуация.

Честно говоря, если бы администрация обложила санкциями Северный поток-2, как это предусматривалось законом в феврале, сегодня мы не были бы здесь и Россия не смогла бы закончить трубопровод. Но, к сожалению, администрация не приняла меры, а потом дошло до того момента, когда была вынуждена не применять санкции, так как больше не могла утверждать, что Nord Stream 2 AG не участвовал в трубопроводе. Это был аргумент, которым администрация руководствовалась до этого момента.

Итак, Конгресс определенным образом подтолкнул администрацию к признанию того факта, что Nord Stream 2 AG участвует в достройке трубопровода. Согласно санкционному законодательству, Белый дом должен был принять решение о наложении санкций на Nord Stream 2 AG или отменить эти санкции, чтобы не применять их.

Как мы знаем, был применен второй вариант. Но Конгресс теперь может вмешаться и применить дополнительные санкции. Теоретически, это может заставить администрацию применить эти и, возможно, другие санкции. Эта история не закончена.

— Что на этом пути может сделать Украина?

— Я очень доволен тем, что говорит и президент Зеленский, и министр иностранных дел Кулеба, и представители Нафтогаза. Разговор с действующими лицами в Вашингтоне, особенно с Конгрессом, сейчас является ключевым.

И, как я уже сказал, и республиканцы, и демократы очень недовольны решением администрации. Возможно, по разным причинам. Очевидно, что и те, и другие видят в этом то, что Соединенные Штаты пытаются защитить российский геополитический проект. Это недовольство есть среди обеих сторон.

Если смотреть на демократов и республиканцев, то, очевидно, голос последних является более заметным. Но я могу заверить вас, что за публичным пространством демократы так же разъяренные этим решением.

Еще один пункт, который мы добавили, когда принимали санкционные законы и писали их в прошлом году, — это положение, которое заставляет администрацию применять санкции против сертификации трубопровода.

Следовательно, даже если трубопровод будет завершен, ему нужно еще пройти сертификацию. Он должен быть сертифицирован на уровне отдельных стран-членов ЕС, а затем — на уровне ЕС. Это непросто. Даже российские чиновники признали, что сегодня это будет сложной задачей.

Даже если газ начнет транспортироваться, в зависимости от поведения России, мы можем начать разговор о том, что под санкции могут покупатели газа. Мы еще не начали эту дискуссию, но учитывая уровень разочарование решением, принятым Белым домом, возможно, мы в конце концов также пойдем по этой дороге. Поэтому эта борьба еще не закончена.

Стоит отметить, что 20 конгрессменов от Республиканской партии уже направили председателю Госдепартамента США Энтони Блинкену письмо-обращение, в котором требуют от правительства страны как можно быстрее возобновить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство российского газопровода Северный поток-2.

Говорил Алексей Савицкий