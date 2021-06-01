Если Россия достроит и запустит газопровод Северный поток 2, это грозит энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в таком случае Россия точно отключит Украину от транзита газа в ЕС, несмотря на наличие контракта.

Зеленский напомнил, что благодаря Германии и Франции в нормандском формате договорились о транзите на пять лет, но из них прошли почти два.

– Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону Северного потока 2 в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было, – отметил глава государства.

Также, по его мнению, РФ непременно использует этот проект как “козырную ставку” в вопросах Донбасса и Крыма.

– У них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа, – отметил глава государства.

Владимир Зеленский также предложил ввести новый формат переговоров, в частности относительно возврата временно оккупированного Крыма и строительства газопровода Северный поток 2.

По его словам, новый формат можно объединить с нормандским, поскольку тот охватывает только вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung