Предоставление Украине ПДЧ в НАТО и Северный поток-2: о чем говорили Байден и Зеленский

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления нашему государству Плана действий по членству в Альянсе.

Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в Альянсе, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня.

Также лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. В частности, Джо Байден подчеркнул, что он является противником реализации проекта Северный поток-2.

Со своей стороны Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Северный поток-2 — это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу. В ответ на это президент США заверил Владимира Зеленского в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Также президент Украины рассказал Джо Байдену о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

В то же время Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за решение предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Разговор Байдена и Зеленского

7 июня Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он заверил, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины, а также пригласил своего коллегу в Белый дом этим летом.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за приглашение и заявил, что ждет встречи уже в июле.