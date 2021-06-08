Надання Україні ПДЧ в НАТО і Північний потік-2: про що говорили Байден і Зеленський

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про цілковиту підтримку євроатлантичної інтеграції України та важливість надання нашій державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань в Альянсі, а також планованих заходів найвищого рівня.

Також лідери обговорили питання енергетичної безпеки. Зокрема, Джо Байден наголосив, що він є противником реалізації проекту Північний потік-2.

Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Північний потік-2 – це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу. У відповідь на це президент США запевнив Володимира Зеленського в гарантіях безпеки з боку Сполучених Штатів.

Також президент України розповів Джо Байдену про ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння.

Водночас Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Крім того, Володимир Зеленський подякував за рішення надати Україні 900 тис. доз вакцини проти коронавірусу.

Розмова Байдена і Зеленського

7 червня Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Він запевнив, що твердо відстоюватиме суверенітет України, а також запросив свого колегу до Білого дому цього літа.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за запрошення і заявив, що чекає на зустріч вже у липні.