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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

США и Германия обсудят выплату Украине компенсации за запуск Северного потока-2

ентоні блінкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США и Германия обсудят возможную компенсацию Украине в связи с завершением строительства Северного потока-2.

Об этом Блинкен сказал во время слушания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса и добавил, что речь идет о возмещении за то, что Киев может потерять транзит газа из РФ в ЕС.

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По мнению Блинкена, оптимальным решением будет гарантирование Украины того, что транзитные платежи, которые она может потерять, сохранятся и после запуска газопровода.

По словам политика, это не позволит России использовать газ как оружие против Украины.

Строительство Северного потока-2

4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении строительства труб первой нитки газопровода Северный поток-2.

По словам Путина, Газпром, владеющий акциями оператора проекта, уже готов наполнять трубу газом, а полностью строительство завершат примерно через 1,5 — 2 месяца.

Фото: Getty Images

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