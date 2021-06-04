Будівництво труб першої нитки Північного потоку-2 завершено – Путін

Станом на 4 червня укладання першої нитки Північного потоку-2 завершено.

Про це під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі заявив президент РФ Володимир Путін.

За його словами, російська компанія Газпром, яка володіє 100% акцій оператора Північного потоку-2, “готова заповнювати трубу газом”.

Повністю будівництво Північного потоку-2 завершать вже через 1,5-2 місяці: коли почнуться перші поставки, залежатиме від німецького регулятора.

Байден і санкції проти Північного потоку-2

Тиждень тому президент США Джо Байден відмовився від нових санкцій проти будівництва Північного потоку-2.

Він пояснив це тим, що газопровід майже готовий, а США мають зберігати хороші відносини з Європою.

Нові санкції проти будівництва Байден назвав “непродуктивними”.

Таке рішення схвально оцінила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка пообіцяла обговорити перспективність Північного потоку-2 на саміті G-7, який пройде у Великій Британії.