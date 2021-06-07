США та Німеччина обговорять виплату Україні компенсації за запуск Північного потоку-2

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США та Німеччина обговорять можливу компенсацію Україні у зв’язку із завершенням будівництва Північного потоку-2.

Про це Блінкен сказав під час слухання у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу та додав, що йдеться про відшкодування за те, що Київ може втратити транзит газу з РФ до ЄС.

На думку Блінкена, оптимальним рішенням буде гарантування Україні того, що транзитні платежі, які вона може втратити, збережуться і після запуску газопроводу.

За словами політика, це не дозволить Росії використовувати газ як зброю проти України.

Будівництво Північного потоку-2

4 червня президент Росії Володимир Путін повідомив про завершення будівництва труб першої нитки газогону Північний потік-2.

За словами Путіна, Газпром, який володіє акціями оператора проекту, вже готовий наповнювати трубу газом, а повністю будівництво завершать приблизно через 1,5 – 2 місяці.