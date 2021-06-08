Арестович назвал условия для подачи воды в аннексированный Крым

Украина готова говорить о поставках воды на территорию аннексированного полуострова Крым только в случае серьезных уступок со стороны Российской Федерации.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, для начала Москва должна пойти на выполнение Минских соглашений.

Кроме того, РФ должна вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также передать Киеву полный контроль над ОРДЛО на условиях украинских властей.

— Теоретически мы могли бы пойти на такой обмен, но готова ли к нему Россия? Если да, то зачем она вот уже семь лет поддерживает боевиков деньгами, отправляет туда солдат и терпит убытки из-за санкций, — заявил Арестович.

Он добавил, что предлагать сценарий по подаче воды через Северокрымский канал могут только люди, на которых не лежит ответственность за реализацию государственной политики.

Спикер украинской делегации в ТКГ также напомнил, что ранее и сам предлагал рассмотреть подачу воды в Крым, но изменил свое мнение после того, как пришел на работу в Офис президента.

Лукашенко попросил Путина разрешить полеты в Крым через Россию

В начале месяца самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разрешить самолетам Белавиа летать в Крым через территорию РФ.

По его словам, в оккупированном Мисхоре находится санаторий, куда привыкли ездить на отдых граждане Беларуси.

Он также добавил, что ранее белорусы ездили на аннексированный Россией полуостров через Украину, однако больше не могут себе этого позволить после закрытия авиасообщения между двумя странами.

Фото: Facebook Алексей Арестович