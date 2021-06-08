Арестович назвав умови для подачі води в анексований Крим

Україна готова обговорювати постачання води на територію анексованого півострова Крим лише у випадку серйозних поступок з боку Російської Федерації.

За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, для початку Москва має піти на виконання Мінських угод.

Крім того, РФ повинна вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також передати Києву повний контроль над ОРДЛО на умовах української влади.

– Теоретично ми могли б піти на такий обмін, але чи готова до нього Росія? Якщо так, то навіщо вона ось вже сім років підтримує бойовиків грошима, відправляє туди солдатів та зазнає збитків через санкції, – наголосив Арестович.

Він додав, що пропонувати сценарій по подачі води через Північнокримський канал можуть лише люди, на яких не лежить відповідальність за реалізацію державної політики.

Речник української делегації в ТКГ також нагадав, що раніше і сам пропонував розглянути подачу води до Криму, але змінив свою думку після того, як прийшов на роботу в Офіс президента.

Лукашенко попросив Путіна дозволити польоти до Криму через Росію

На початку місяця самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна дозволити літакам Белавіа літати до Криму через територію РФ.

За його словами, в окупованому Місхорі знаходиться санаторій, куди звикли їздити на відпочинок громадяни Білорусі.

Він також додав, що раніше білоруси їздили на анексований Росією півострів через Україну, проте більше не можуть собі цього дозволити після того, як було припинено авіасполучення між двома країнами.

Фото: Facebook Олексій Арестович