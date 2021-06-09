Агрессия РФ на Донбассе и Северный поток-2: Зеленский поговорил с Трюдо

Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также солидарна с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину, — подчеркнул он.

Также собеседники обсудили практическое взаимодействие между странами с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО и скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов Группы семи и Североатлантического альянса, которые состоятся в ближайшее время.

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Кроме того, Владимир Зеленский рассказал Джастину Трюдо о ситуации на Востоке и возле границ Украины, отметив, что из 105 тыс. военных Россия отвела от границы всего 11 тыс. Поэтому он подчеркнул необходимость сохранения международного давления на РФ, чтобы достичь реального прогресса в мирном урегулировании.

Владимир Зеленский в который раз отметил, что проект Северный поток-2 является политическим оружием России, которое укрепит ее как игрока на мировой карте.

Кроме того, Украина и Канада договорились усилить координацию усилий в деле катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также президент Украины пригласил премьер-министра Канады посетить Киев в августе и принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости.

Разговор Байдена и Зеленского

7 июня состоялся разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, во время которого президент США также заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины.

Кроме того, он пригласил президента Украины посетить Белый дом уже летом этого года. Чего ожидать от переговоров Зеленского и Байдена — читайте в нашем материале.