На саммите НАТО в понедельник, 14 июня, обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также российскую киберугрозу. Среди прочего будет подниматься вопрос о сотрудничестве НАТО с Украиной и Грузией.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита.

— Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких как в Беларуси, где игнорируются права человека, — сказала она.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг, анонсируя встречу лидеров, отметил, что на саммите будет содержательная повестка, нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение “сегодняшних и завтрашних вызовов”.

В том числе планируется обсудить агрессивные действия России, хакерские атаки, террористические угрозы, а также усиление Китая. На повестке — ситуация в Украине, Беларуси и Афганистане.

Саммит НАТО

Сегодня в Брюсселе состоится саммит НАТО-2021, в котором впервые примет участие президент США Джо Байден. Рабочая сессия саммита должна начаться в 14.30 по киевскому времени, и продлится примерно до 16.00.

Власти Украины рассчитывали, что во время саммита НАТО рассмотрят вопрос о предоставлении нам Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Но заместитель генсека Мирча Джоанэ сообщил, что среди членов НАТО нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ. Однако он заверил, что в итоговом заявлении саммита лидеры подтвердят перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.