На саміті НАТО у понеділок, 14 червня, обговорять ситуацію в Україні та Білорусі, а також російську кіберзагрозу. Серед іншого буде підійматися питання і про співпрацю НАТО з Україною та Грузією.

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Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель журналістам в Брюсселі перед початком саміту.

– Ми говоритимемо про ситуацію в Україні і про співробітництво НАТО з такими країнами, як Грузія і Україна, говоритимемо про загрози, такі як у Білорусі, де права людини зневажаються, – сказала вона.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг, анонсуючи зустріч лідерів, зазначив, що на саміті буде змістовна повістка, націлена на зміцнення трансатлантичного співробітництва та обговорення “сьогоднішніх і завтрашніх викликів”.

Зокрема планується обговорити агресивні дії Росії, хакерські атаки, терористичні загрози, а також посилення Китаю. На порядку денному до того ж ситуація в Україні, Білорусі та Афганістані.

Саміт НАТО

Сьогодні в Брюсселі відбудеться саміт НАТО-2021, в якому вперше візьме участь президент США Джо Байден. Робоча сесія саміту мала розпочатися о 14.30 за київським часом, і триватиме приблизно до 16.00.

Влада України розраховувала, що під час саміту НАТО розглянуть питання про надання нам Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Але заступник генсека Мірча Джоане повідомив, що серед членів НАТО немає згоди про надання Україні ПДЧ. Однак він запевнив, що в підсумковій заяві саміту лідери підтвердять перспективу членства в Північноатлантичному альянсі для України та Грузії.