НАК Нафтогаз України оскаржуватиме припис голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова, відповідно до якого мають скасувати розпорядження Кабміну про призначення Юрія Вітренка головою правління Нафтогазу та розірвати із ним контракт.

НАЗК під час моніторингу дійшло висновку, що Вітренко порушив норми п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України Про запобігання корупції, оскільки із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021-го, поки обіймав посаду в.о. міністра енергетики, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК Нафтогаз України.

Однак, відповідно до закону, після звільнення протягом року він не повинен був брати участь у керівництві організаціями, на які міг впливати, коли працював на державу.

Таку позицію НАЗК в Нафтогазі називають типовим прикладом вибіркового правосуддя та упередженого ставлення.

Натомість голова правління Нафтогазу наголошує на тому, що не мав повноважень для підготовки або участі в підготовці рішень компанії.

– Міненерго не було органом управління компанії. Таким органом був Кабмін. Я як виконувач обов’язків міністра не входив до складу Кабінету міністрів, тому й не голосував під час ухвалення рішень Кабміном. Також я не був керівником або членом НКРЕКП, – пояснює Юрій Вітренко.

Крім того, переконує очільник Нафтогазу, сенс обмежень Закону України Про запобігання корупції полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права, розраховуючи на подальше працевлаштування чи отримання іншої неправомірної вигоди від юридичної особи.

– Рішення про моє призначення ухвалив Кабмін, тому взагалі абсурдно говорити, що мені “віддячили”, взявши мене на роботу, – зазначає Вітренко.

Також він посилається на висновок Інституту держави і права ім. В.Корецького, у якому зазначено, що контракт із Юрієм Вітренком не порушує антикорупційні обмеження.

Про намір оскаржити припис НАЗК повідомили й у Міністерстві юстиції України.

Зміна керівництва Нафтогазу

28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів Нафтогазу та визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.

Через це звільнили очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.

Замість Коболєва головою правління призначили Юрія Вітренка, який із 21 грудня 2020 року обіймав посаду в. о. міністра енергетики України.

13 травня Юрій Вітренко підписав контракт про те, що очолюватиме НАК Нафтогаз протягом 12 місяців.

Детальніше про зміну керівництва Нафтогазу читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НАК Нафтогаз, Міністерство юстиції