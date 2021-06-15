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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Наука вне политики: МОН проверяет диссертацию нардепа Кивы

Наука вне политики: МОН проверяет диссертацию нардепа Кивы

Министерство образования проводит проверку диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом в своем Telegram-канале заявил министр образования Сергей Шкарлет.

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Он отметил, что экспертный совет, привлеченный к проверке, руководствуется исключительно требованиями законодательства Украины и документально подтвержденными фактами.

— После проработки всех аспектов экспертный совет официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения.

В частности речь идет об обстоятельствах защиты диссертации и внесении недостоверных данных в научную работу.

Сергей Шкарлет подчеркнул, что образование и наука должны быть вне политики.

Проверка диссертации Кивы

Минобразования начало проверку диссертации нардепа Ильи Кивы 26 мая, когда эксперты получили электронный экземпляр научной работы.

После защиты своей диссертации в апреле 2021 года Илья Кива стал кандидатом наук.

Тема его научной работы — Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Источник: Сергей Шкарлет

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