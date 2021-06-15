Наука вне политики: МОН проверяет диссертацию нардепа Кивы

Министерство образования проводит проверку диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Об этом в своем Telegram-канале заявил министр образования Сергей Шкарлет.
Он отметил, что экспертный совет, привлеченный к проверке, руководствуется исключительно требованиями законодательства Украины и документально подтвержденными фактами.
— После проработки всех аспектов экспертный совет официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения.
В частности речь идет об обстоятельствах защиты диссертации и внесении недостоверных данных в научную работу.
Сергей Шкарлет подчеркнул, что образование и наука должны быть вне политики.
Проверка диссертации Кивы
Минобразования начало проверку диссертации нардепа Ильи Кивы 26 мая, когда эксперты получили электронный экземпляр научной работы.
После защиты своей диссертации в апреле 2021 года Илья Кива стал кандидатом наук.
Тема его научной работы — Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).
Источник: Сергей Шкарлет