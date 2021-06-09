Министерство образования и науки 26 мая получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Сейчас МОН проверяет полученные материалы о предоставлении политику степени кандидата наук.

— Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена ​​заявителями, — говорится в письме ведомства.

Электронную копию диссертации Кивы и аттестационное дело также передадут экспертному совету государственного управления, который должен рассмотреть материалы в соответствии с процедурой.

Диссертация Кивы

26 апреля нардеп Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению на тему: Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Теперь он может получить научную степень, если его работу одобрит Министерство образования и науки.