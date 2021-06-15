Наука поза політикою: МОН перевіряє дисертацію нардепа Киви

Міністерство освіти України проводить перевірку дисертації народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що експертна рада, залучена до перевірки, керується виключно вимогами законодавства України та документально підтвердженими фактами.

– Після опрацювання усіх аспектів експертна рада офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку.

Зокрема йдеться про обставини захисту дисертації та внесення недостовірних даних в наукову роботу.

Сергій Шкарлет наголосив, що освіта і наука повинні бути поза політикою.

Перевірка дисертації Киви

Міносвіти розпочало перевірку дисертації нардепа Іллі Киви 26 травня, коли експерти отримали електронний примірник наукової роботи.

Після захисту своєї дисертації у квітні 2021 року Ілля Кива став кандидатом наук.

Тема його наукової роботи – Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).

Джерело: Сергій Шкарлет