Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий описал ключевую причину своего увольнения и рассказал, почему деньги с Covid-фонда ушли на дороги.

Об этом он рассказал в интервью в рубрике 33 за 3 программы Утро в большом городе на телеканале ICTV. По мнению экс-министра инфраструктуры, его увольнение произошло из-за политических циклов.

— Не знаю. Я считаю, что это политические циклы, — ответил Криклий на вопрос Александры Кучеренко о своем увольнении.

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В то же время Криклий оценил свою работу как министра инфраструктуры на семь баллов из 10. Также политик рассказал, почему деньги с Covid-фонда потратили на строительство дорог.

— Эти 35 млрд грн сначала откладывались на финансирование строительства дорог, а не на борьбу с коронавирусом, — рассказал Криклий.

Увольнение Криклия

18 мая Верховная Рада поддержала увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Соответствующее заявление политик подал накануне — 14 мая.

Владислав Криклий находился на этой должности почти два года — с 29 августа 2019 года. Подробнее об увольнении Криклия и новом министре инфраструктуры Александра Кубракове читайте на сайте Факты ICTV.