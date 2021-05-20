Верховная Рада на заседании 20 мая проголосовала за назначение Александра Кубракова новым министром инфраструктуры.

Его кандидатуру поддержали 284 народных депутата.

На этой должности он сменит Владислава Криклия, уволенного парламентом 18 мая.

С 19 ноября 2019 года Кубраков возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Накануне Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно назначения новым министром инфраструктуры Александра Кубракова.

Увольнение главы Мининфраструктуры Криклия

Увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры 18 мая одобрила Верховная Рада голосами 284 народных депутатов.

В тот же день парламент поддержал увольнение министра экономики Игоря Петрашко и главы Минздрава Максима Степанова.

Криклий возглавлял Мининфраструктуры почти два года – с 29 августа 2019-го.

14 мая он и министр экономики Игорь Петрашко подали заявления об увольнении.

Фото: Олександр Кубраков