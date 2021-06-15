Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій описав ключову причину свого звільнення та розповів, чому гроші з Covid-фонду пішли на дороги.

Про це він розповів в інтерв’ю у рубриці 33 за 3 програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV. На думку екс-міністра інфраструктури, його звільнення відбулося через політичні цикли.

– Не знаю. Я вважаю, що це політичні цикли, — відповів Криклій на запитання Олександри Кучеренко про своє звільнення.

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Водночас Криклій оцінив свою роботу як міністра інфраструктури на сім балів з 10. Також політик розповів, чому гроші з Covid-фонду витратили на будівництво доріг.

– Ці 35 млрд грн від початку відкладались на фінансування будівництва доріг, а не на боротьбу з коронавірусом, – розповів Криклій.

Звільнення Криклія

18 травня Верховна Рада підтримала звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури. Відповідну заяву політик подав напередодні – 14 травня.

Владислав Криклій перебував на цій посаді майже два роки – з 29 серпня 2019 року. Детальніше про звільнення Криклія та нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова читайте на сайті Факти ICTV.