Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что надеется на предоставление Украине ПДЧ для вступления в НАТО в 2022 году.

Об этом министр написал в Facebook и добавил, что вчерашняя декларация НАТО является очень хорошей новостью для Украины, учитывая то, что еще за несколько дней до саммита речи о ПДЧ вообще не было.

— Это правда, что мы ее буквально выгрызли в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей, — отметил Кулеба.

В то же время политик напомнил, что декларации саммитов Альянса принимались в 2014, 2016 и 2018 годах и ни в одной из них не было упоминания о ПДЧ для Украины.

По мнению Кулебы, нынешняя декларация имеет достаточно широкий контекст и по сути является новым планом действий НАТО по сдерживанию соперников и поддержке друзей.

Также глава МИД подчеркнул, что Украина провела уже достаточно реформ для получения ПДЧ.

— Когда нам говорят “давайте еще больше реформ”, то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию, — выразил возмущение министр.

По словам Кулебы, Украина будет членом Альянса, и чем раньше она встанет на путь ПДЧ, тем быстрее это произойдет.

Саммит НАТО

14 июня на саммите страны Альянса подтвердили решение 2008 года, которое заключается в том, что Украина может попасть в НАТО через ПДЧ.

О том, какие еще решения приняли на саммите, читайте в материале Фактов ICTV.